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Экономика

Банк "Открытие" запустил акцию "Шёлковый путь"

02 июля 2019 16:37  [59] Экономика

В банке "Открытие" стартовала акция "Шёлковый путь", которая позволит компаниям, работающим с китайскими партнерами, бесплатно совершать переводы в юанях, открывать расчетные счета в китайской валюте и долларах США, проходить валютный контроль по контрактам на учете.

Участие в акции смогут принять клиенты малого и среднего бизнеса, не имеющие счетов в иностранной валюте в банке. "Шёлковый путь" позволит сделать бизнес с Китайскими партнерами еще выгодней.

В рамках акции банк "Открытие" предоставляет участникам ВЭД дополнительные возможности по работе с китайскими партнерами: бесплатную проверку контрагента, перевод документов на китайский язык, а также уникальный сервис трекинга валютного перевода SWIFT GPI для расчетов в юанях.

Участники акции смогут без комиссии воспользоваться опцией сопровождения ВЭД "под ключ", которая включает в себя персонального эксперта по всем вопросам ВЭД и валютного контроля, помощь в подготовке контрактов и профилактику нарушений валютного законодательства.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года.

Подробности акции "Шёлковый путь" на сайте.

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