Нижегородцам предлагают стать экологическими инспекторами Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Набор общественных экологических инспекторов стартовал в Нижегородской области 2 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Инспекторы станут заниматься защитой экологического правопорядка, и проводить разъяснительную работу с населением по реформе обращения с отходами.

"Теперь, благодаря созданию института общественных эко-инспекторов, нарушителям природоохранного законодательства будет сложнее уйти от ответственности. Это касается в первую очередь недобросовестных юридических лиц, которые сваливают строительные и промышленные отходы в овраги и на контейнерные площадки домовладений, и автовладельцев, нарушающих границы особо охраняемых природных территорий. То есть дополнительный контроль со стороны общественности позволит нам сократить образование несанкционированных свалок на территории области, что является целью национального проекта "Экология", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Задача развивать в Нижегородской области систему общественных экологических инспекторов также была поставлена нижегородцами на портале "Команда Правительства" во время отбора на пост министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

"Каждый эко-доброволец обязательно будет сдавать экзамен на знание природоохранного законодательства. Только после этого ему будет выдано удостоверение, и он сможет приступить к работе. Мы планируем, что общественники будут нам помогать не только в экологическом просвещении жителей региона, но и в организации экологических акций, профилактических уроков в школах", - добавил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

После сдачи экзамена и получения удостоверения общественный экологический инспектор сможет фиксировать признаки правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Соответствующие документы он будет направлять в органы муниципального контроля, где оценят, достаточно ли этих материалов для возбуждения дела. Если документов достаточно, то по факту нарушения будет возбуждено дело об административном правонарушении, которое будет направлено в региональное министерство экологии.

Вступить в ряды эко-инспекторов могут все нижегородцы, достигшие возраста 18 лет. Для этого необходимо направить заявку на адрес электронной почты: beloye.more@inbox.ru. А также приложить к ней резюме. Со списком экзаменационных вопросов все желающие могут ознакомиться на сайте министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области: mineco-nn.ru, а также в профильных группах в социальных сетях.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Всего на реализацию проекта в Нижегородской области предполагается направить 18,8 млрд рублей, из них 5,1 млрд рублей - в этом году.