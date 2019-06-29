Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей "Study Volga" заработала в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Общевузовская платформа для абитуриентов и их родителей "Study Volga" заработала в Нижегородской области 29 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Позади выпускные экзамены, и молодым людям необходимо принять одно из самых важных решений в жизни, – какую профессию получить и в каком вузе учиться. Новый сайт поможет решить эту задачу", - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Ресурс аккумулирует информацию обо всех вузах региона, направлениях подготовки, дальнейшем трудоустройстве выпускников, инфраструктуре города и значимых событиях. На сайте также отражена информация о местах в общежитиях.

Одноименные группы в социальных сетях "Вконтакте" и "Instagram" будут содержать сведения об олимпиадах, конференциях, форумах, днях открытых дверей и вакансиях, которые можно совмещать с учебой.

В ходе голосования, объявленного в интернете, пользователи выбрали логотип платформы - силуэт Дмитриевской башни, заполненный цифрами и буквами, символизирующими техническое и гуманитарное образование в регионе.

Отмечается, что в мае 2017 года началась реализация проекта "Экспорт образования", курируемого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Реализация приоритетного проекта должна повысить привлекательность российских образовательных программ для иностранных граждан, улучшить условия их пребывания в период обучения на территории России. Кроме того - повысить узнаваемость и статус бренда российского образования на международном образовательном рынке.

Согласно планам федерального проекта, к 2024 году количество обучающихся в российских вузах иностранцев должно вырасти не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, причем, не менее 5% иностранных выпускников будут трудоустроены в российские компании, в том числе для работы за рубежом.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на заседании правительства региона в марте 2019 года дал поручение активизировать международное сотрудничество Нижегородской области в сферах науки и образования.

Как подчеркнул Глеб Никитин, региону важно развивать экспорт образовательных услуг. "Наш регион заслуженно считается одним из ведущих научных и образовательных центров России, наши вузы предлагают очень качественное образование. Экспорт услуг позволит получить дополнительные доходы, а значит, можно будет больше средств направить на развитие университетов", - отметил губернатор.