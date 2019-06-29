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Общество

Глава Дзержинска Иван Носков пообщался с молодежными лидерами и активистами

02 июля 2019 16:54  [78] Общество

Фото: из соцсети ВКонтакте

Глава Дзержинска Иван Носков пообщался с молодежными лидерами и активистами. Как сообщили в пресс-службе администрации города, встреча прошла во всероссийский День молодежи в шатре "Лекторий" на Окской Набережной.

Глава городского округа наградил победителей конкурса социальных проектов. Благодарственные письма получили: руководитель проекта "Дыхание города" Илья Спиченков, координатор поисково-спасательного отряда "Волонтер" в Дзержинске Надежда Ступницкая, лидер объединения скейтбордистов Максим Токарев, руководитель молодежной организации "Планета людей" Елена Туманова, телевизионные волонтеры Дзержинска Светлана Вавилина, Дмитрий Вахромеев, Мария Емельянова, Алексей Мякинин и Татьяна Степанова.

Участники смогли задать Ивану Носкову интересующие их вопросы по разной тематике – организация велодорожки, создание новых проектов, снос зданий, представляющих опасность для населения, расширение улицы Красноармейской, развитие молодежного комплекса "Спутник", и многие другие.

В ходе встречи глава ответил на вопросы и поделился своим мнением по вопросам достижения профессиональных высот.

"Залог успеха - это, прежде всего, любовь к городу и всем его жителям, открытость и упорный труд", - сказал Иван Носков.

В заключение встречи глава города отметил, что у талантливой молодежи города есть возможности для самореализации.

"Дзержинск вами гордится! Вы так молоды, но большинство из вас уже имеет ряд достижений в разных сферах деятельности. Не упускайте шанс для саморазвития и совершенствования", - призвал он.

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