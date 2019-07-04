Последние новости рубрики Общество
05 июля 2019 09:08  [90] Мультимодальные маршруты Нижний Новгород-Москва начинают действовать с 5 июля
05 июля 2019 09:05  [63] Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля
04 июля 2019 18:30  [262] Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в 2019 году – кто эти люди?
04 июля 2019 18:17  [157] Один из дворов по программе ППМИ благоустроят в Выксе, - пресс-служба губернатора
04 июля 2019 18:15  [214] Нижегородские парки "Лукоморье" и "Радуга" вошли в число лучших всероссийских практик по благоустройству
04 июля 2019 18:04  [164] МЧС станет еженедельно проверять запрещенные места отдыха населения на водных объектах Нижнего Новгорода
04 июля 2019 17:32  [136] Ветхие сараи снесут на бульваре Заречном и улице Гончарова в Ленинском районе
04 июля 2019 17:17  [249] Нижегородцы позже становятся родителями, - ЗАГС
04 июля 2019 16:56  [363] Ксения и Михаил стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области
04 июля 2019 16:39  [245] Ремонт аварийного участка Кстовской объездной дороги завершился в Нижегородской области
Общество

Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля

05 июля 2019 09:05  [63] Общество

Фото: Нижегородский планетарий

Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля при условии ясной погоды. Об этом сообщается на сайте Нижегородского планетария.

Луна, находясь в полнолунии и двигаясь по своей орбите, войдет сначала в конус земной полутени, погрузится в него полностью и затем в 23:01 по московскому времени начнет погружаться в конус земной тени.

В этот момент луна потеряет вид круга, и постепенно будет становиться все меньше. Максимальное погружение достигнет две трети диаметра и больше половины площади лунного диска в 0:30 ночи. В это время внимательные нижегородцы смогут заметить красное свечение, исходящее из затененной части Луны.

Затем Луна будет постепенно выходить из конуса тени и в 1:59 покинет его.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph