Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля Общество

Фото: Нижегородский планетарий

Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля при условии ясной погоды. Об этом сообщается на сайте Нижегородского планетария.

Луна, находясь в полнолунии и двигаясь по своей орбите, войдет сначала в конус земной полутени, погрузится в него полностью и затем в 23:01 по московскому времени начнет погружаться в конус земной тени.

В этот момент луна потеряет вид круга, и постепенно будет становиться все меньше. Максимальное погружение достигнет две трети диаметра и больше половины площади лунного диска в 0:30 ночи. В это время внимательные нижегородцы смогут заметить красное свечение, исходящее из затененной части Луны.

Затем Луна будет постепенно выходить из конуса тени и в 1:59 покинет его.