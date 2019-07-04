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Частное теневое затмение Луны смогут наблюдать нижегородцы 16 июля при условии ясной погоды. Об этом сообщается на сайте Нижегородского планетария.
Луна, находясь в полнолунии и двигаясь по своей орбите, войдет сначала в конус земной полутени, погрузится в него полностью и затем в 23:01 по московскому времени начнет погружаться в конус земной тени.
В этот момент луна потеряет вид круга, и постепенно будет становиться все меньше. Максимальное погружение достигнет две трети диаметра и больше половины площади лунного диска в 0:30 ночи. В это время внимательные нижегородцы смогут заметить красное свечение, исходящее из затененной части Луны.
Затем Луна будет постепенно выходить из конуса тени и в 1:59 покинет его.
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