"Золотой бал" посетили 100 лучших выпускников Нижнего Новгорода Культура и отдых

Сто лучших выпускников 11 классов Нижнего Новгорода приняли участие в ежегодном мероприятии "Золотой бал". Об этом сообщают организаторы.

"Золотой бал" состоялся в Гербовом зале Нижегородской ярмарки. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз и по традиции началось исполнением полонеза, затем собравшиеся исполнили фигурный вальс и танцевали польку. Профессиональные танцоры показывали собравшимся мастер-классы и классические танцы в своем исполнении. Под конец мероприятия прошла дискотека, а затем участники вышли на улицу выпустить в небо белых голубей.

"Золотой бал" поддержал председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин. Он отметил, что такое мероприятие – не только красочное завершение школьной эпохи, но и возможность почувствовать сопричастность многовековой истории страны. Спикер Думы пожелал медалистам найти свой путь и выразил уверенность, что перед нижегородскими выпускниками открыты двери всех вузов и они могут получить образование на любой вкус.

"Дорогие выпускники, на вас мы возлагаем большие надежды, ведь уже скоро именно вам управлять Нижним Новгородом", - сказал Дмитрий Барыкин.

Распорядителем бала стал призер чемпионата России, двукратный чемпион Австрии по спортивным бальным танцам Антон Ефремов, официальный организатор – АНО "Открытые горизонты" при поддержке депутата Думы Нижнего Новгорода Анны Кругловой.

Генеральным спонсором "Золотого Бала" уже третий год стало ПАО "Ростелеком".