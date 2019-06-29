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Экономика

БРИКС примет участие в реконструкции систем водоснабжения Дзержинска

02 июля 2019 18:39  [38] Экономика

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Новый банк развития БРИКС примет участие в реконструкции систем водоснабжения Дзержинска Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее соглашение 2 июля 2019 года в Москве заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин между министерством строительства России, правительством региона и администрацией Дзержинска.

На реконструкцию систем водоснабжения планируется направить 3,8 млрд рублей. Это средства Нового банка развития БРИКС и ОАО "Дзержинский Водоканал", который эксплуатирует систему водоснабжения и водоотведения Дзержинска. Ранее администрация Дзержинска сообщала, что эти средства будут вялятся не кредитом, а безвозвратными вложениями. По итогам строительства и реконструкции, объекты будут переданы в муниципальную собственность.

"Реализация проекта позволит значительно улучшить качество водоснабжения дзержинцев, снизить количество аварий в сетях. И самое главное – строительство данных объектов повысит качество питьевой воды. Также реконструкция очистных сооружений улучшит степень очистки сточных вод, сбрасываемых в бассейн Волги. А это, напомню, является одной из задач федерального проекта "Оздоровление Волги", который входит в нацпроект "Экология", - отметил по итогам подписания соглашения Андрей Харин.

В рамках программы в Дзержинске планируется строительство второй нитки Тепловского водозабора и водовода в поселок Пыра, строительство главного канализационного коллектора, а также реконструкция районных очистных сооружений, водопроводных и канализационных сетей города "химиков".

Все это планируется осуществить в 2019-2024 годы.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась с 2019 года. На эти цели в Нижегородской области предполагается направить 18,8 млрд рублей, из них 3,4 млрд рублей - в 2019 году будет направлено на "Оздоровление Волги".

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Уфе на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга" отметил, что в 2019 году на территории регионов ПФО планируется приступить к реализации 37 мероприятий на объектах в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". В Нижегородской области 19 из них расположены.

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