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Общество

Трупы кабанов с АЧС нашли в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах

02 июля 2019 18:53  [108] Общество

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели на территории в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС.

Останки животных нашли 1 июля. Сейчас они уничтожены.

На заседании комиссии по охране Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств принято установить карантин на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов.

В ходе заседания принято решение объявить со 2 июля до особого распоряжения карантин по АЧС на территории данных районов. Территории ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" признаны инфицированными объектами.

В настоящее время специалисты осуществляют комплекс мероприятий, которые ликвидируют АЧС.

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