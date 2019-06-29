Трупы кабанов с АЧС нашли в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах

Карантин по африканской чуме свиней (АЧС) ввели на территории в Арзамасском и Дальнеконстантиновском районах. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.
Такую меру предприняли из-за обнаруженных на участках, расположенных в этих районах и принадлежащих ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" (занимается охотой, отловом и отстрелом диких животных, включая предоставление услуг в этих областях), трупа кабана и головы кабана с АЧС.
Останки животных нашли 1 июля. Сейчас они уничтожены.
На заседании комиссии по охране Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств принято установить карантин на территории Арзамасского и Дальнеконстантиновского районов.
В ходе заседания принято решение объявить со 2 июля до особого распоряжения карантин по АЧС на территории данных районов. Территории ООО ИК "Универсал-Финансы-НН" признаны инфицированными объектами.
В настоящее время специалисты осуществляют комплекс мероприятий, которые ликвидируют АЧС.
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