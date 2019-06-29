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Политика

Аркадий Дворкович высоко оценил инновационные проекты резидентов нижегородского технопарк "Анкудиновка"

02 июля 2019 20:34  [32] Политика

Председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович высоко оценил инновационные проекты резидентов нижегородского технопарк "Анкудиновка" Об этом он заявил по итогам посещения технопарка, сообщает правительство региона.

Добавим, что делегация фонда "Сколково" посетила технопарк "Анкудиновка" в рамках форума "Производительность 360". В мероприятии также приняли участие министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов и директор управляющей компании технопарка "Анкудиновка" Тимур Радаев.

Стоит отметить, что Аркадию Дворковичу представители 7 нижегородских проектов: "Видеоредактор VSDС" (ООО "Мультилаб"), "Электронный инспектор. Безопасная школа" (ООО "ЛИНСОФТ"), "Разработка компонентов и узлов радиорелейного оборудования для диапазона частот 71-76, 81-86 ГГц" (ООО "Радио Гигабит"), "Разработка индивидуальных прецизионных костнозамещающих имплантатов для лечения онкологических больных" (ООО "ГИТО-ИННОВАЦИЯ"), "Коленный модуль для экзопротезирования. Экзоскелет" (ООО НПФ "Реабилитационные технологии"), "Разработка и создание комплекса для ближнепольного СВЧ-зондирования тканей в комбустиологии" (ООО "БиоФизМед-НН"), "Адаптация технологии виртуальной реальности под медицинские цели" (ООО "Кибернетика").

"В июне "Сколково" заключило соглашение с Технопарком "Анкудиновка" о его статусе регионального оператора. Теперь для нас это партнер, а для нижегородских компаний - точка выхода в "Сколково". Сегодня были представлены как проекты, которые уже являются участниками проекта "Сколково", так и те, кто пока нет. В каждом есть очевидный потенциал, прежде всего это касается проектов по оказанию более качественной медицинской помощи. Проблемы в реализации связаны в основном с тем, что наш рынок далеко не всегда готов к новым технологиям, долго проходит через стадии регистрации, сертификации, коммерциализации. Именно в этом мы и будем помогать", - подчеркнул Аркадий Дворкович.

Свой проект в числе прочих представил ООО "ЛИНСОФТ" - "Электронный инспектор. Безопасная школа". Он нацелен на то, чтобы с помощью технологий виртуальной реальности обучить школьников моделям безопасного поведения при внештатных ситуациях – некая тренажёрная система при обучении ОБЖ.

"Мы планируем в этом году реализовать этот проект в 10 пилотных школах Нижегородской области. Было бы здорово от "Сколково" получить поддержку по части продвижения на московские школы", - отметил генеральный директор ООО "ЛИНСОФТ" Михаил Евстифеев.

Напомним, технопарк "Анкудиновка" стал региональным оператором фонда "Сколково" в Нижегородской области. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, статус регионального оператора Фонда позволит отбирать технологические инновационные проекты в регионе для получения поддержки на федеральном уровне. Отобранные компании смогут воспользоваться мерами поддержки фонда "Сколково", не покидая при этом Нижегородскую область.

Напомним также, что Нижегородская область вошла в группу лидеров рейтинга инновационных регионов России по итогам 2018 года. Согласно данным исследования, Нижегородская область за 2018 год смогла улучшить свои позиции и подняться сразу на три строчки вверх, войдя в группу регионов-лидеров — "сильных инноваторов".

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