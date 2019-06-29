Более 50 предприятий Нижегородской области стали участниками проекта "Эффективная губерния" Экономика

Более 50 предприятий Нижегородской области стали участниками проекта "Эффективная губерния". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники Всероссийского форума "Производительность 360", который стартовал в регионе, посетили ряд нижегородских предприятий и организаций, где были реализованы проекты по внедрению бережливых технологий. Среди них – ПАО "Завод Красный якорь", АО "ОКБМ им. И.И. Африкантова", ГБПОУ "Нижегородский автотранспортный техникум".

Напомним, что Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Еще до старта нацпроекта по инициативе губернатора Глеба Никитина с начала 2018 года стартовал совместный проект правительства Нижегородской области и Госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий.

Отметим, что Нижегородская область стала первым регионом России, где проекты по внедрению бережливых технологий реализовали сразу в нескольких ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, социальной защите, строительстве, государственном и муниципальном управлении. В частности, проекты по внедрению инструментов бережливого производства в сельском хозяйстве и образовании стали первым подобным опытом в России.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в 2018 году в "Эффективную губернию" вошли 18 промышленных предприятий, в настоящее время в проекте 52 компании. "В целом, сейчас на предприятиях – участниках "Эффективной губернии" объемы производства на участках, где были реализованы проекты по внедрению бережливых технологий, выросли в 1,2 – 12,5 раз, потери от брака сократились в 1,75 – 4 раза, на 5 – 20% снизилась себестоимость продукции", - отметил Глеб Никитин.

Например, ПАО "Завод Красный якорь" реализовал проект повышения эффективности производства цепей для горно-шахтного оборудования. До начала проекта каждую цепь варили отдельно на нескольких сварочных автоматах, после чего отдельные части еще раз спаивали между собой. После реорганизации цеха цепь стали варить на одной линии, с которой выходит уже полностью готовая продукция. В результате производительность труда выросла почти вдвое – с 3,1 т/чел до 6,7 т/чел.

"Мы приехали в Нижегородскую область, чтобы посмотреть на ваш опыт, еще раз поучиться, понять, что мы можем улучшить у себя на предприятии, - отметил участник форума из Ивановской области Александр Клюев. - Я в восторге от того, что увидел, например, на "Красном якоре". Заметно, что здесь большой объем инвестиций в производство, строятся новые корпуса, современное оборудование закупается, что позволяет внедрять принципы бережливого производства на более высоком уровне".

"Про нижегородский опыт внедрения бережливых технологий я наслышан, - сообщил участник форума из Томской области Михаил Кононов. - Знаю про ГАЗ – один из старожилов бережливого производства в России, наслышан и про другие предприятия".

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что в 2018 году в Нижегородской области было реализовано 1083 проекта по внедрению бережливых технологий.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в планах на 2019 год – увеличение количества проектов: в настоящее время их уже 1800. "Кроме того, расширяется сфера применения бережливых технологий: в проект "Эффективная губерния" входят учреждения лесного хозяйства, ресурсоснабжающие организации, учреждения ЖКХ и другие", - добавил губернатор.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и ГК "Росатом".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении.