Дмитрий Медведев и Глеб Никитин обсудили реализацию нацпроектов в Нижегородской области Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 2 июля.

Как отметил по итогам заседания Глеб Никитин, в 2019 году на реализацию мероприятий национальных проектов в регионе предусмотрено 32,1 миллиарда рублей. Из них федеральные средства – 15,6 миллиарда рублей, средства консолидированного бюджета Нижегородской области – 9,7 миллиарда рублей, средства Пенсионного фонда РФ – 6,8 миллиарда рублей.

"Общая сумма финансирования проектов на 2019-2021 годы составляет 87,7 миллиарда рублей, из них за счет федерального бюджета – 63,3 миллиарда рублей", - добавил глава региона. "На текущий момент Нижегородская область заявилась на участие в 55 федеральных проектах. Паспорта подготовлены по 52 региональным составляющим федеральных проектов. Остаётся утвердить 3 паспорта в рамках нацпроекта "Наука", - подчеркнул Глеб Никитин.

Добавим, что одним из крупнейших национальных проектов по объемам финансирования является "Демография". "В рамках нацпроекта "Демография" уже сейчас удается сделать немало полезного по целому ряду направлений. Прежде всего, это поддержка семей с детьми. Так при реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" осуществлены выплаты на первого ребенка до 1,5 лет почти 7 тысячам получателей, причем почти трети из них выплата назначена впервые", - сказал Глеб Никитин.

Кроме того, проведены выплаты на третьего или последующего ребенка 9551 получателю (впервые выплата назначена в 2019 году 1209 получателям). 7798 семей получили выплату за счет средств материнского (семейного) капитала.

В рамках регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" ведется строительство 19 детских дошкольных учреждений.

"Благодаря региональному проекту "Спорт – норма жизни" сейчас осуществляется закупка спортивно-технологического оборудования. Организовано 75 соревнований спорта высших достижений и 14 соревнований массового спорта. Вскоре начнется установка спортивных площадок", - добавил в заключение нижегородский губернатор.