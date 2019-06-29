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Происшествия

Десять лет получил нижегородец за разбойный налет на ломбард

03 июля 2019 09:21  [107] Происшествия

Десять лет получил нижегородец за разбойный налет на ломбард. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 июля 2019 года.

Судом установлено, что в декабре 2017 нижегородец совместно с неустановленным сообщником совершил разбойное нападение на сотрудника ломбарда на улице Краснодонцев в Автозаводском районе. Он намеревался похитить денежные средства из кассы в размере 49 700 рублей.

Однако после оказания потерпевшей кассирши сопротивления, опасаясь прибытия сотрудников полиции, с места совершения преступления скрылся.

Вину в совершенном преступлении (ч. 3 ст. 162 УК РФ - разбой) нижегородец признал частично. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

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