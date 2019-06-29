Нижегородский метрополитен разъяснил правила транспортировки велосипедов и самокатов Общество

Нижегородский метрополитен разъяснил правила транспортировки велосипедов и самокатов. Об этом проинформировало МП "Нижегородское метро".

Согласно действующим правилам, пассажиры могут провезти велосипед или самокат в разобранном виде и в защитном чехле.

Максимальные габариты не должны превышать 120 см по параметрам как длины, так ширины и высоты. В случае превышения данных параметров, он будет приравнен к багажу, который провозится платно.

"Нижегородское метро" рекомендует разбирать/складывать и упаковать их перед станцией. Так не будет создано помех другим людям.

Кроме того, рекомендуется выбирать часы, когда наплыв пассажиров минимальный. Особую осторожность нужно соблюдать на эскалаторе.

Оказавшись в вагоне, специалисты метрополитена рекомендуют остановиться возле противоположных дверей от входа, но не прислонять к ним размещенный в чехле велосипед или самокат. Ставить чехол следует поперек вагона, таким образом он занимает меньше места, и не мешает пассажирам.