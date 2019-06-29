"Республика Беларусь была и остается одним из основных стратегических партнеров Нижегородской области", - Глеб Никитин Экономика

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3 июля 2019 года в День независимости Республики Беларусь в адрес заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко и заместителя премьер-министра Республики Беларусь, сопредседателя Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Республики Беларусь Игоря Ляшенко от имени главы Нижегородской области Глеба Никитина были направлены поздравительные письма.

"Республика Беларусь была и остается одним из основных стратегических партнеров Нижегородской области Российской Федерации и расширение двусторонних связей относится к приоритетным задачам внешнеэкономической деятельности региона. Уверен, что сложившиеся прочные дружеские связи между регионом и Республикой Беларусь будут способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества", - отметил Глеб Никитин.



СПРАВКА:

По данным Приволжского таможенного управления по итогам 2018 года товарооборот Нижегородской области Российской Федерации с Белоруссией составил 945,1 млн долл., в том числе экспорт из Нижегородской области составил 773,5 млн долл., а импорт – 171,6 млн долл.

По итогам 2016-2018 годов Белоруссия занимает 1 место по объему товарооборота с Нижегородской областью.