Износ дороги достиг 95%: прокуратура внесла представление ГУАД НО Общество

Прокурором Бутурлинского района внесено представление в Главное управление автомобильных дорог. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 3 июля 2019 года.

Установлено, что шесть участков автомобильной дороги Бутурлино – Сурадеево - Гагино, являющейся региональной трассой, эксплуатируются ненадлежащим образом, в нарушение требований ГОСТ Р 50597 - 2017 покрытие проезжей части дороги имеет повреждения, затрудняющие движение транспортных средств с разрешенной скоростью. Износ ее асфальтового покрытия составляет 80%.

Аналогичные нарушения установлены в отношении подъезда к с. Тарталей от автомобильной дороги Бутурлино-Сурки, износ асфальтобетонного покрытия которой составляет 95 %.

Представление прокурора находится на рассмотрении.



Ранее министр транспорта региона Вадим Власов заявлял, что в планах - привести в нормативное состояние не менее 85% дорог в пределах Нижегородской агломерации (компактного скопления населённых пунктов), а всего по области — не менее половины.