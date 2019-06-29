Денежные призы за подключение электронной квитанции выиграли еще 20 клиентов "ТНС энерго НН" Общество

ПАО "ТНС энерго НН" подвело промежуточные итоги акции "Электронный счет – в вашу пользу!" и распределило 20 денежных призов.

Первая десятка выигрышных лицевых счетов была отобрана по специальной методике из 7086 клиентов компании, подключивших "Электронную квитанцию" в июне 2019 года: 522042032151, 522053070501, 523012012565, 522053040553, 522031082391, 527061038131, 524061014745, 527072003069, 527092007480 и 522062069997.

На вышеуказанные лицевые счета компанией будет перечислено по 500 рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Вторая десятка выигрышных лицевых счетов отбиралась, согласно условиям акции – 1 раз в квартал, из общего количества клиентов "ТНС энерго НН" (147 906 лицевых счетов), получающих электронную квитанцию дольше одного месяца: 522051034401, 522042018222, 522053020922, 522042025633, 528071000813, 524062010494, 523011014688, 527012016476, 527042003966 и 529082009897.

На данные лицевые счета компанией будет перечислено по 1 тысяче рублей в счет будущей оплаты электроэнергии.

Для получения призовых денег владельцы указанных лицевых счетов должны подписать договор дарения в любом клиентском центре ПАО "ТНС энерго НН" (адреса клиентских центров находятся здесь).

В компании отметили, что все победители акции "Электронный счет – в вашу пользу!" смогут претендовать и на другие денежные призы, которые будут распределяться между участниками акции в течение 2019 года.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения акции "Электронный счет – в вашу пользу!" можно на сайте ПАО "ТНС энерго НН".