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Бизнес

ЦБ РФ объявил о завершении санации банка "Открытие"

03 июля 2019 12:06  [43] Бизнес

Банк России объявил о завершении санации банка "Открытие".

Как сообщается на сайте ЦБ РФ, реализация мероприятий по предупреждению банкротства позволила обеспечить бесперебойную деятельность по обслуживанию клиентов, сформировать резервы на возможные потери по проблемным активам в размере, необходимом для покрытия существующих и потенциальных рисков, восстановила устойчивое финансовое положение банка.

"В настоящее время банк соблюдает все установленные Банком России обязательные требования, предъявляемые к финансовой устойчивости и платежеспособности, что позволяет ему выйти на общий режим надзора со стороны Банка России", - отмечается в заявлении регулятора.

Решение Совета директоров Банка России, по сути, юридическое подтверждение свершившегося факта. Банк "Открытие" менее чем за полтора года решил все задачи, которые предусматривает план финансового оздоровления, и работает полностью на рыночных условиях.

Банк стабильно показывает прибыль и рост ключевых бизнес-показателей, в полной мере соблюдает все нормативы и регуляторные требования. Долг Банку России полностью выплачен, банк докапитализирован и оказывает необходимую финансовую помощь дочерним компаниям, его баланс расчищен от непрофильных и токсичных активов. В январе текущего года с присоединением Бинбанка к банку "Открытие" завершены интеграционные процессы внутри группы.

Ранее о фактическом завершении процедур санации сообщал президент-председатель правления банка Михаил Задорнов.

В настоящее время банк "Открытие" - один из крупнейших игроков на банковском рынке страны. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking.

В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moody’s ("Ba2").

Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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