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Общество

Стартовал прием ходатайств о награждении дипломом "Благотворителю" и медалью "Благотворитель земли Нижегородской"

03 июля 2019 12:23  [94] Общество

Благотворительный совет Нижегородской области объявляет прием ходатайств о награждении почетным дипломом "Благотворителю" и медалью "Благотворитель земли Нижегородской". Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона, при поддержке которого проходит премия.

Мероприятие также поддерживает правительство Нижегородской области.

Ходатайства о награждении принимаются до 1 сентября 2019 года по адресу: 603082, Нижний Новгород, Кремль, корп. 2, каб. 130, с пометкой "в Благотворительный совет Нижегородской области".

Почетным дипломом награждаются граждане РФ, иностранные граждане и юридические лица, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие в интересах Нижегородской области активную благотворительную деятельность.

В свою очередь, ежегодно медалью "Благотворитель земли Нижегородской" первой, второй и третьей степени по представлению Благотворительного совета награждаются граждане, которые внесли значительный вклад в развитие и поддержание функционирования государственных и муниципальных учреждений социально-культурного назначения на территории региона, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также детских, творческих и иных коллективов.

С актуальной редакцией Положения, формой наградного листа, а также формой согласия на обработку персональных данных желающие смогут ознакомиться на сайте Законодательного собрания в разделе "Благотворительный совет Нижегородской области /Награждение благотворителей/ 2019 год".

СПРАВКА:
Благотворительный совет Нижегородской области создан в 2004 году и является постоянно действующим общественным совещательным и консультативным органом. Совет создан для поддержки всех видов благотворительности и осуществления взаимодействия органов государственной власти области, органов местного самоуправления и общественных организаций.

Сопредседателями совета являются представители законодательной и исполнительной власти. В состав совета входят представители органов государственной власти, местного самоуправления, благотворительных организаций и социально активного бизнеса.

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