Нижегородские предприятия увеличили объем дополнительных заказов втрое Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородские предприятия – участники проекта "Эффективная губерния" за 2018 год увеличили объем дополнительных заказов почти втрое – с 2,7 млрд рублей до 8,9 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время посещения нижегородских промышленных предприятий в рамках Всероссийского форума "Производительность 360".

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО "ФЦК" Николай Соломон, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, президент "Деловой России" Алексей Репик, главы более 20 регионов России и другие участники Всероссийского форума "Производительность 360" побывали на ПАО "Завод Красное Сормово" и АО "Гринатом".

"Ключевым направлением проекта "Эффективный регион" является "Повышение производительности труда в промышленности". До конца 2019 года планировалось включить в проект 47 предприятий. В настоящий момент мы идём с опережением, и в программе принимают участие уже 52 предприятия. Бизнес проявляет активный интерес к "Эффективной губернии", потому что руководители компаний видят реальные результаты проекта", - сообщил Глеб Никитин.

ПАО "Завод Красное Сормово" - одно из старейших предприятий Нижегородской области, с 2018 года на предприятии начали внедрение бережливых технологий сразу на нескольких участках производства. Например, сократили время изготовления днищевой секции судна почти вдвое, что позволило создать возможность для изготовления больших объемов продукции, чем до реализации проекта.

"Благодаря повышению конкурентоспособности "Красное Сормово" смогло победить в конкурсе на новые гражданские заказы в области машиностроения. В 2020 году завод рассчитывает заработать дополнительные 1,5 млрд рублей", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в марте 2019 года состоялось подписание двустороннего договора между ПАО "Завод "Красное Сормово" и ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" на строительство и поставку 11 сухогрузных судов проекта RSD59 со сдачей трёх сухогрузов до конца 2019 года и восьми – в 2020 году.

"Новый заказ от ГТЛК не был бы подписан, если бы мы не смогли обеспечить стапельные места для производства тех 11 сухогрузов, которые попросила компания. Таким образом, мы понимаем, что это результат работы бережливого производства", - подчеркнул президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В 2019 году ПАО "Завод "Красное Сормово" включилось в межведомственный проект в рамках "Эффективной губернии", который предприятие реализует вместе с общеобразовательной школой №79 Нижнего Новгорода.

Старшеклассники школы №79 получили возможность пройти летнюю трудовую практику на заводе.

"Наш летний трудовой лагерь позволяет начать профессиональную ориентацию ребят со школьной скамьи. Вместо стандартной и неинтересной многим подросткам трудовой практики ребята на практике знакомятся с инструментами бережливого производства, решают реальные задачи по внедрению бережливых технологий, узнают о судостроении и отдельных наиболее востребованных на судостроительных предприятиях рабочих профессиях", - сообщила директор школы №79 Маргарита Банникова.

По итогам первой смены экспериментального трудового лагеря запланировал запуск еще двух смен на "Красном Сормове" летом 2019 года и тиражирование нижегородского опыта в Санкт-Петербурге на предприятиях ОСК.

На АО "Гринатом" роботизировали ряд производственных процессов. Например, применены цифровые технологии в HR-процессах: часть работы по приему сотрудников на работу на предприятия "Росатома" теперь выполняет робот с функцией оптического распознавания.

"Документы каждого нового сотрудника сканируются и передаются роботу, который самостоятельно их сортирует и раскладывает по ячейкам", - рассказала заместитель гендиректора АО "Гринатом" Светлана Борматова.

"Мы обслуживаем HR-процессы всех предприятий "Росатома", это, в среднем, 2 500 приемов на работу в месяц. Это стопки бумаги выше человеческого роста, 15 сотрудникам приходилось их обрабатывать и переводить в электронный вид, легко было допустить ошибки. Теперь мы избавились от значительной части бумажной работы. В результате на бумаге корпорация экономит порядка 4,5 млн рублей в месяц", - добавила она.

"Важно, что благодаря повышению конкурентоспособности нижегородские предприятия – участники проекта смогли получить дополнительные заказы. За 2018 год по сравнению с 2017 годом объем таких заказов увеличился почти втрое – с 2,7 млрд рублей до 8,9 млрд рублей. Это продукция машиностроения, электротехническое оборудование, арматура и многое другое. В планах на 2019 год – рост заказов до почти 20 млрд рублей. Увеличение загрузки нижегородских предприятий позволит активнее расширять и модернизировать их производственные мощности, повышать доходы рядовых сотрудников", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.