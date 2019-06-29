Как выбрать купальник к пляжному сезону?

Вопрос выбора купальника актуален из года в год. Как только приходит летняя жара, то дамы начинают атаковать магазины в поисках оптимального варианта, который подчеркнёт достоинства, и скроет недостатки. Интернет-магазин купальников light-swim.ru предлагает широкий ассортимент изделий для всей семьи. Также здесь можно приобрести различные аксессуары.

Прежде чем инициировать шоппинг, необходимо изучить актуальные модные тенденции. Посмотрите, какие оттенки и формы актуальны в текущем году. Однако очень важно при этом отталкиваться от особенностей телосложения. Личные предпочтения тоже нужно принимать к учёту.

Если купальник приобретается не на один сезон, то лучше отдать предпочтение оттенкам, которые меньше выгорают на солнце. На качестве в этом случае экономить нельзя. Оптимальным выбором станут купальники малинового, оранжевого или красного цвета. Изделия фиолетового, зеленого или синего оттенка более подвержены пагубному воздействию солнечных лучей.

Изделия с камнями и стразами выглядят красиво. Однако не стоит забывать о практичности. Если просто отдыхать на лежаке, исключив активность, то представленный вариант может подойти. В ином случае обилие декоративных элементов лучше свести к минимуму.

Очень важно, чтобы при этом купальник был приятен к телу. Ткани, которые включают блестящие нити, очень часто бывают «колючими». Они могут стать причиной раздражения и дискомфорта. Если блеск вызван исключительно напылением, то таковое быстро смоется. Достаточно провести влажной салфеткой по ткани, чтобы в этом убедиться.

Чтобы произвести правильное впечатление на отдыхе, может быть, придётся заплатить хорошую цену. Качественные и добротные купальники априори не могут стоить слишком дёшево. Можно сэкономить, отдав предпочтение модели из прошлогодней коллекции, которая реализуется со значительной скидкой. Однако важно учесть правильность хранения изделий. Если купальник оставался запечатанным всё это время, то это не так страшно. А вот когда таковой находился на манекене либо долгое время висел на обручах, то велика вероятность того, что ткань успела растянуться. В этом случае не стоит рассчитывать на облегающий силуэт.

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