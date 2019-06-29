Преимущества эксплуатации газогенераторных установок

Газопоршневые установки (ГПУ) в настоящее время являются достаточно распространёнными агрегатами. Они состоят из установленного на раме генераторного оборудования и газопоршневого мотора. В основном такое оборудование применяется в качестве главного прибора выработки электричества. Он может работать продолжительное время с перерывами только на время сервисного обслуживания. Приобрести газопоршневую электростанцию можно на сайте iec-energy.ru. Специалисты фирмы IEC Energy готовы оказать полный спектр услуг, связанных с поставкой, настройкой и обслуживанием техники.

Как выбрать ГПУ для производственных целей?

Чтобы подобрать оптимальную газопоршневую установку, с самого начала нужно понять, какие задачи решаются при помощи такой электростанции. К их числу можно отнести:

Расширение производственных мощностей;

Организацию нового строительства;

Невысокую надежность существующего электроснабжения;

Завышенные тарифы на электричество и тепло. В каждом отдельном случае подойдут различные режимы работы ГПУ. Стоимость газопоршневых электростанций такова, что позволяет быстро окупить данное оборудование.

Преимущества использования газопоршневых электростанций следующие:

Надёжность. Такая установка отличается высокой надёжностью и простой. По сути, главным компонентом агрегата выступает ДВС, работающий на газовом топливе.

Простота эксплуатации. Чтобы обслуживать агрегат, не нужно привлекать профильных специалистов, а при высоком уровне автоматизации даже допускается удалённое управление.

Большой ресурс. Качественное оборудование способное долгое время работать без капитального ремонта. При должном обслуживании газогенератор способен наработать более 60 тысяч часов до первого планового ремонта.

Эксплуатация практически при любых условиях. Агрегат обеспечивает стабильную работу независимо от окружающей температуры. Средний эксплуатационный срок газогенераторной техники превышает 25 лет.

IEC Energy занимается поставками генераторного оборудования от немецкого производителя MTU. Специалисты займутся подготовкой полного комплекса работ, связанного с поставкой, установкой и обслуживанием техники

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