Президент Владимир Путин обратился к участникам форума "Производительность 360" Бизнес

Президент Владимир Путин обратился к участникам форума Производительность 360 Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Президент РФ Владимир Путин обратился с приветствием к участникам Всероссийского форума "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Текст обращения на открытии пленарного заседания зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Владимир Путин выразил уверенность, что впервые прошедший в 2018 году форум "Производительность 360" зарекомендовал себя как "авторитетная и востребованная площадка для обсуждения целого комплекса проблем, связанных с повышением производительности труда, подготовкой квалифицированных специалистов, созданием новых современных рабочих мест".

"Сегодня в Нижнем Новгороде вновь собрались представители предпринимательского, экспертного сообщества, органов государственной власти, чтобы продолжить серьёзный профессиональный разговор, обменяться накопленным опытом и лучшими практиками. Подчеркну, именно повышение производительности труда, широкое внедрение передовых технологий и результатов научных исследований, формирование конкурентоспособных кадров являются ключевыми факторами устойчивого развития предприятий, укрепления экономического потенциала регионов и страны в целом, решения насущных задач социальной сферы", - отметил президент России.

"Уверен, что ваш форум пройдёт в деловом конструктивном ключе, а его рекомендации обязательно воплотятся в жизнь. Желаю вам плодотворной работы", - обратился к участникам форума Владимир Путин.

В пленарном заседании форума "Производительность 360" приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО "ФЦК" Николай Соломон, полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, президент "Деловой России" Алексей Репик и представители большинства регионов России.

Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости". До старта нацпроекта по инициативе губернатора Глеба Никитина с начала 2018 года стартовал совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий.

Нижегородская область стала первым регионом России, где проекты по внедрению бережливых технологий реализовали сразу в нескольких ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, социальной защите, строительстве, государственном и муниципальном управлении. В частности, проекты по внедрению инструментов бережливого производства в сельском хозяйстве и образовании стали первым подобным опытом в России.

Напомним также, что 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".