Жители Кстовского района жалуются на мешки со взрывоопасным веществом, которые лежат на улице Происшествия

Фото: с сайта круглосуточной экологической диспетчерской службы

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Кстовского района жалуются на мешки со взрывоопасным веществом, которые лежат на улице около д.Майдан. Информация об этом размещена на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы министерства экологии Нижегородской области 3 июля 2019 года.

Согласно заявке, в деревне Майдан на открытом воздухе валяются мешки с полипропиленом баленом.

Сухая пыль балена взрывоопасна. При трении ее частиц накапливаются заряды статического электричества.

Бален должны хранить в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре не выше 30° и относительной влажности не более 80%.

В настоящее время заявка находится в работе.