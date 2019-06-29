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Жители Кстовского района жалуются на мешки со взрывоопасным веществом, которые лежат на улице около д.Майдан. Информация об этом размещена на сайте круглосуточной экологической диспетчерской службы министерства экологии Нижегородской области 3 июля 2019 года.
Согласно заявке, в деревне Майдан на открытом воздухе валяются мешки с полипропиленом баленом.
Сухая пыль балена взрывоопасна. При трении ее частиц накапливаются заряды статического электричества.
Бален должны хранить в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при температуре не выше 30° и относительной влажности не более 80%.
В настоящее время заявка находится в работе.
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