Прямую трансляцию финального концерта фестиваля "Стрелка" проведет телекомпания "Волга" Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства "Стрелка" проведет телекомпания "Волга".

Телекомпания сообщает, что финальный концерт в рамках международного фестиваля оперного искусства состоится 3 июля в пакгаузах на Стрелке.

На концерте прозвучат арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди.

Билетов на сегодняшний концерт уже нет, но профессиональную трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе телекомпании "Волга" ВКонтакте. Начало - в 21:00.

Международный фестиваль оперного искусства "Стрелка" стартовал 28 июня. В день открытия на Нижний Новгород обрушился ливень, но выдержали и конструкции пакгаузов, и очарованные зрители, и организация концертов, и само искусство. Оперные арии прозвучали и в эфире телекомпании "Волга" в программе "Послесловие. События недели".

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