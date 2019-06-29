Последние новости рубрики Культура и отдых
03 июля 2019 14:41  [78] Прямую трансляцию финального концерта фестиваля "Стрелка" проведет телекомпания "Волга"
02 июля 2019 18:06  [190] "Золотой бал" посетили 100 лучших выпускников Нижнего Новгорода
01 июля 2019 15:56  [335] Пакгаузы вновь открыты миру: около 3 тысяч человек посетили фестивали на нижегородской Стрелке
30 июня 2019 15:02  [570] Нижний Новгород может стать постоянной штаб-квартирой "Инновации"
30 июня 2019 11:28  [270] Кибер-фестиваль "DiHalt 2019 demoparty" пройдет в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
29 июня 2019 14:49  [735] Международный фестиваль искусств "Стрелка" стартовал на территории исторического комплекса пакгаузов в Нижнем Новгороде
28 июня 2019 16:48  [370] Более 500 тысяч нижегородцев станут участниками областного дня молодежи #ВсеСвои
28 июня 2019 14:45  [461] "Золотой бал" выпускников состоится в Нижнем Новгороде 30 июня
28 июня 2019 09:10  [456] Пресс-тур в "Русскую Тосканию"
27 июня 2019 18:20  [252] Фестиваль веб-сериалов "Realist Web Fest" пройдет в Нижнем Новгороде 2-6 августа
Культура и отдых

Прямую трансляцию финального концерта фестиваля "Стрелка" проведет телекомпания "Волга"

03 июля 2019 14:41  [78] Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

Прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства "Стрелка" проведет телекомпания "Волга".

Телекомпания сообщает, что финальный концерт в рамках международного фестиваля оперного искусства состоится 3 июля в пакгаузах на Стрелке.

На концерте прозвучат арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди.

Билетов на сегодняшний концерт уже нет, но профессиональную трансляцию можно будет посмотреть в официальной группе телекомпании "Волга" ВКонтакте. Начало - в 21:00.

Международный фестиваль оперного искусства "Стрелка" стартовал 28 июня. В день открытия на Нижний Новгород обрушился ливень, но выдержали и конструкции пакгаузов, и очарованные зрители, и организация концертов, и само искусство. Оперные арии прозвучали и в эфире телекомпании "Волга" в программе "Послесловие. События недели".

(0+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Концерты
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph