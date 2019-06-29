Первую в Нижнем Новгороде спецплощадку для выгула домашних животных создадут в Канавино Общество

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области

Первую в Нижнем Новгороде спецплощадку для выгула домашних животных создадут в Канавинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба, 2 июля в Канавинском районе состоялся объезд-мониторинг строящихся и реконструируемых объектов инфраструктуры. В мероприятии приняли участие депутат ЗС НО Леонид Гойхман, представители районной администрации, общественники.

Отправной точкой стал Канавинский сквер, находящийся в микрорайоне Гордеевский. Здесь проживает около 35 тысяч человек. Сквер пользуется популярностью и является востребованным местом для прогулок. Планируется, что на территории будет установлена первая в городе специализированная площадка для выгула домашних животных. В сквере заменят тротуар, высадят деревья и кустарники.

Участники объезда посетили сквер им. Григорьева, работы в котором уже завершились. При благоустройстве подрядчик активно сотрудничал с управлением по благоустройству и общественными контролерами. Работу по объекту курировали депутаты Законодательного собрания Леонид Гойхман и Артем Баранов. Все работы завершились в срок. Сквер получился многофункциональным: с одной стороны расположен мемориал Великой Отечественной войне, с другой - высажено более 400 кустарников, 200 деревьев, приведены в порядок газоны и установлены лавочки. В дополнение ко всему он включает в себя спортивную и детскую площадки.

По мнению участников объезда, совсем скоро скверы Канавинского района обретут новый вид и будут радовать жителей своей красотой.

"На наших приемах мы ведем постоянный диалог с жителями, рассказываем о программе по благоустройству и возможности выделения средств на такие цели. Если жители будут активны, то и их территорию тоже поставят в очередь на реализацию проекта "Формирование комфортной городской среды". Несколько лет назад, когда проводились общественные слушания по благоустройству сквера, нижегородцы выражали недоверие. Их сомнения заключались в том, что работы могут не доделать или выполнить некачественно. Однако, когда в сквере им. Григорьева появилась площадка, люди сами стали проявлять вовлеченность в этот процесс. Сейчас многие жители других микрорайонов приезжают в этот сквер и говорят, как красиво и комфортно тут", – сказал Леонид Гойхман.

"Территория сквера Канавинский – одно из наиболее посещаемых мест в нашем районе. При создании проекта благоустройства сквера были учтены пожелания местных жителей. Самые активные и неравнодушные из них стали общественными контролёрами. Проведение подобных проверок позволяет оперативно решать текущие задачи, а также способствует повышению качества выполняемых работ. Общественные пространства, ранее благоустроенные в рамках проекта, становятся центрами притяжения для жителей и гостей Канавинского района", - отметил Артем Баранов.