Денис Москвин посетил с рабочим визитом Шатковский район Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Денис Москвин посетил с рабочим визитом Шатковский район. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В ходе поездки особое внимание депутат уделил Шатковской центральной районной больнице. Сейчас ежедневно одна лишь поликлиника ЦРБ принимает порядка 300 человек. Функционируют все отделения, больница укомплектована оборудованием и работает необходимое количество врачей и медперсонала.

Проблема, которую в первую очередь затронули сотрудники больницы на встрече с Денисом Москвиным, - строительство нового туберкулезного отделения. В настоящее время оно обслуживает несколько южных районов Нижегородской области.



"Мы своими силами неоднократно ремонтировали существующее здание. Недавно сделали крышу, насколько это было возможно, покрасили стены внутри. Но это не решает проблемы в целом. Здание туберкулезного отделения было построено в 1935 году. Сейчас оно требует не просто ремонта, необходимо строительство нового здания. Это наша главная проблема", - рассказала главная медицинская сестра Шатковской больницы Марина Алясова.

Денис Москвин заверил, что возьмет решение вопроса на личный контроль и направит соответствующие обращения во все необходимые ведомства.

Все волнующие жителей Шатковского района проблемы были озвучены на открытой встрече, в которой приняли участие около 100 человек. Основные вопросы - ремонт межпоселковых дорог, выделение жилья для детей-сирот, проведение благоустройства, обновление водопроводной сети.

"В первую очередь, Шатковский район развивается благодаря приходу достаточно крупного частного аграрного бизнеса. Это помогло открыть новые рабочие места и увеличило налоговые поступления в бюджет. Но это не решает всех проблем сразу. Самый острый вопрос, который подняли жители на встрече, – состояние дорожной сети. Частично потребность закрывают деньги дорожного фонда Нижегородской области. Сейчас большие надежды возлагаем на программу развития сельских территорий, в которой колоссальные средства заложены именно на развитие дорожной сети", - отметил Денис Москвин.

"Я очень благодарен, что нам удалось озвучить те острые вопросы, которые сейчас есть в районе. Считаю, что такие рабочие визиты – хорошая возможность донести до депутата Государственной Думы существующие проблемы и совместно найти пути их решения", - подчеркнул глава администрации Шатковского района Максим Межевов.

В рамках поездки в Шатковский район Денис Москвин проинспектировал ход работ по благоустройству общественного пространства в поселке Светлогорск. На данный момент на объекте завершена укладка брусчатки, установлено уличное освещение. В ближайшее время появятся детский городок, площадка для воркаута, малые архитектурные формы.

"Это один из немногих примеров, когда масштабное благоустройство проходит не в районном центре, а в небольшом населенном пункте. Причем, параллельно работы идут в двух поселках – Светлогорске и Лесогорске, в каждом из них проживает порядка тысячи человек. Это показывает, что даже небольшие населенные пункты реконструируются и модернизируются. Осмотрели ход работ в Светлогорске, хороший проект. Ожидается, что примерно через два месяца объект будет сдан. Нет сомнения, что новое общественное пространство станет центром притяжения для всех местных жителей", - заявил Денис Москвин.

Напомним, что в этом году в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды" и партийного проекта "Городская среда" в Нижегородской области будет благоустроено 95 общественных пространств и 348 дворовых территорий.