"Более ста медицинских учреждений включились в "Эффективную губернию", - Глеб Никитин Общество

Фото: Александр Воложанин

Участники всероссийского форума "Производительность 360" посетили поликлинику №4 Нижнего Новгорода 3 июля 2019 года и увидели презентацию работы проекта "Эффективная губерния" в здравоохранении региона.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что сейчас в "Эффективную губернию" включились более сотни медицинских учреждений.

"Мы готовы выполнить поручение президента Владимира Путина по переводу поликлиник на новую систему работы. До конца 2021 года все детские поликлиники Нижегородской области должны стать "бережливыми". Кроме того, даже в тех поликлиниках, где уже есть реализованные проекты по отдельным задачам вроде реорганизации регистратуры, работу по повышению эффективности нужно продолжать", - сказал Глеб Никитин.

"Бережливые технологии помогли нам эффективно организовать пропускную способность отдельных кабинетов, структурных подразделений и всей поликлиники в целом. Пропускная способность выросла практически вдвое, а это значит, что вдвое увеличилась доступность медицинской помощи", - отметила главный врач поликлиники №4 Инна Пудова.

Она также добавила, что в поликлинике №4 очередь в регистратуру сократилась в среднем с 16 человек до 2, среднее время ожидания в регистратуре уменьшилось с 108 минут до 3 минут.

Пилотный проект по распознаванию речи

Кроме того, в поликлинике №4 будет внедрен пилотный проект, который разработан совместно со Сбербанком - специальный программный пакет, позволяющий распознавать речь. Например, наблюдая УЗИ, врач начинает диктовать свои заключения, и карта заполняется автоматически, выдается заключение специалиста и назначения. Это сокращает время, которое врач тратит на осмотр пациента, с 25 до 10 минут. Причем, время это сокращается за счет лишней бумажной работы, а время на работу с пациентом, напротив, увеличивается.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.