Подрядчика обязали восстановить протекающую кровлю дома в Автозаводском районе за 1,5 месяца Общество

Подрядчика обязали восстановить протекающую кровлю дома в Автозаводском районе за 1,5 месяца Фото: Пресс-служба правительства Нижегордской области

Подрядчика обязали восстановить протекающую после ремонта кровлю дома №5А по улице Левитана в Автозаводском районе Нижнего Новгорода за 45 дней. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В пресс-службе пояснили, что в этом доме из-за неправильных действий подрядчика во время дождя в трех подъездах и семи квартирах протекли потолки.

3 июля 2019 года генеральный директор Фонда капитального ремонта Нижегородской области Дмитрий Гнатюк провел выездное совещание по вопросу ремонта кровли на данном доме.

"Данный объект находится у нас на жестком контроле. Со всеми жителями, в чьих квартирах были протечки, проведена работа, составлена опись. Согласно контракту, подрядчик обязан возместить весь ущерб за свой счёт. В ближайшее время определим точную сумму нанесенного вреда. Также отмечу, что Фонд не примет работы, пока подрядчик полностью не возместит ущерб жителям", - отметил Дмитрий Гнатюк.

На данный момент подрядная организация уже провела работы по предотвращению новых протечек. Вся кровля покрыта одним слоем наплавляемого материала, осуществлена проклейка всех примыканий.

Фонд капитального ремонта также принял решение изменить проектную документацию, добавив в смету утепление кровли. Изначальный вариант этого не предусматривал. Подготовить изменения в проект должны к концу недели. Полностью же закончить капитальный ремонт крыши подрядчик обязан в течение 45 дней.

Кроме того, во время выездного совещания Дмитрий Гнатюк пообщался с жителями дома, прошел по всем пролитым квартирам и обсудил с людьми существующие проблемы по текущему и капитальному ремонту здания.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил перед Фондом капитального ремонта задачу – повысить исполнение программы ремонта многоквартирных домов в регионе. Также Глеб Никитин дал поручение оптимизировать работу с жителями и подрядными организациями, повысить качество проводимых работ.