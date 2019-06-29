"День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке 14 июля

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"День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке культуры и отдыха 14 июля 2019 года. Спортивное мероприятие будет организовано с 16:00 до 19:00.
Только в этот день в фонтан будет запущено 100 кг карпов. Для всех желающих будет рыбалка на удочку, а также ловля рыбы руками, майками и пакетами. Участие в рыбалке смогут также принять дети. Кроме того, организаторы праздника обещают бесплатно накормить всех желающих вкусной ухой.
Соревнования проводятся для всех рыбаков, пришедших в парк с удочкой и наживкой. В ловле рыбы руками и майками ("по-мадагаскарски") могут принять участие все посетители парка.
Победители получат грамоты и ценные подарки, все участники соревнований будут награждены поощрительными призами. "День Рыбака" проводится 15 раз подряд.
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