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Спорт

"День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке 14 июля

03 июля 2019 16:16  [84] Спорт

Фото: администрация Нижнего Новгорода

"День Рыбака" пройдет в Автозаводском парке культуры и отдыха 14 июля 2019 года. Спортивное мероприятие будет организовано с 16:00 до 19:00.

Только в этот день в фонтан будет запущено 100 кг карпов. Для всех желающих будет рыбалка на удочку, а также ловля рыбы руками, майками и пакетами. Участие в рыбалке смогут также принять дети. Кроме того, организаторы праздника обещают бесплатно накормить всех желающих вкусной ухой.

Соревнования проводятся для всех рыбаков, пришедших в парк с удочкой и наживкой. В ловле рыбы руками и майками ("по-мадагаскарски") могут принять участие все посетители парка.

Победители получат грамоты и ценные подарки, все участники соревнований будут награждены поощрительными призами. "День Рыбака" проводится 15 раз подряд.

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