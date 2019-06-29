АПЗ рассчитывает на поддержку минобороны при создании двигателя для беспилотника "Грач" Бизнес

Фото: Пресс-служба АПЗ

"Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина" рассчитывает на поддержку минобороны РФ при создании двигателя для беспилотника "Грач". Такую информацию озвучил генеральный директор завода Олег Лавричев.

Этот беспилотник получил диплом I степени за лучшую инновационную разработку международного военно-технического форума "Армия-2019". Дистанционно управляемый вертолет привлек внимание министра обороны России Сергея Шойгу. Тогда глава военного ведомства поставил задачу – к "Армии" 2019 года представить макетный образец, прошедший летные испытания.

В этом году АПЗ представил беспилотник уже на собственном стенде. Рядом была развернута экспозиция и Военно-воздушной академии с комплексом радиоразведки на базе того же "Грача", но с видоизмененным корпусом.

Беспилотник "Грач" – совместная разработка АПЗ, Военно-воздушной академии (ВВА), Арзамасского приборостроительного конструкторского бюро (АПКБ), которая ведется более года. К работе был подключен и Московский авиационный институт (МАИ).

"В первый день работы "Армии-2019" Сергею Шойгу показали макет беспилотника, прошедший испытания и получивший положительное заключение военно-технического эксперимента. Затем, по личному указанию Шойгу, стенд с беспилотником стал одной из первых точек на маршруте президента во время посещения форума Владимиром Путиным. Теперь мы надеемся, что, познакомившись с нашей инициативной разработкой, президент даст указание структурам минобороны, и нас поддержат заказом на опытно-конструкторские работы (ОКР), которые позволят доработать "Грача" в соответствии с техническим заданием военных, касающимся обеспечения всех задач военно-технической разведки и устойчивой радиосвязи", - сказал Олег Лавричев.

"Наша задача - получить аппарат, полностью состоящий из отечественных комплектующих. К сожалению, в России пока не производится двигатель внутреннего сгорания с теми показателями мощности, которые обеспечивают нам все необходимые тактико-технические характеристики для носителя с грузом до 40 кг. Сейчас "Грач" летает с двигателем импортного производства. После открытия ОКР мы будем решать эту проблему совместно с отечественными предприятиями, у которых есть опыт и потенциал для создания таких деталей", - добавил гендиректор АПЗ.

Комплекс разведки на базе дистанционно управляемого вертолета призван заменить уже устаревшие методы ведения радиоразведки.

"Данная разработка позволяет из одной точки пространства находить координаты источников радиоизлучений и определять их местоположение. Также уникальной особенностью является система локальной радионавигации. Например, сегодня требуется развернуть две станции радиоразведки и, так сказать, дореволюционным методом определить координаты источников радиоизлучения. Наша разработка позволяет, подняв вертолет на высоту 3-4 км, определить источники радиоизлучений. Таким образом, наряд сил и средств снижается в два раза", - пояснил старший научный сотрудник ВВА капитан Константин Титов.

У экспозиции Арзамасского приборостроительного завода за несколько дней прошли многочисленные, так сказать, совещания "на ногах" представителей предприятий общей кооперации производства БПЛА. Здесь же состоялись и встречи с потенциальными партнерами, специализирующимися на производстве отдельных комплектующих изделий.