Глеб Никитин представил проект "Национального института производительности" Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект "Национального института производительности" на Всероссийском форуме "Производительность 360".

В презентации проекта приняли участие первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО "ФЦК" Николай Соломон, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев, президент "Деловой России" Алексей Репик, главы более 20 регионов России.

Глеб Никитин отметил, что дефицит квалифицированных кадров на предприятиях и в организациях – одна из серьезных проблем, с которой регионы сегодня сталкиваются при реализации проектов повышения производительности труда.

"Мы предлагаем комплексный подход к подготовке кадров, который прочно связывает науку, образование и бизнес. Создание Национального института именно в Нижегородской области обусловлено тем, что наш регион – это промышленно-инновационный центр, в котором сконцентрировано более 600 крупных и средних предприятий. Здесь осуществляют свою деятельность такие экономические гиганты, как Росатом, Ростех, Группа ГАЗ, Лукойл, Русполимет, Русвинил, Сибур, Оргхим и многие другие. В ближайших к области регионах также сосредоточены крупные промышленные объединения", - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора Нижегородской области, создание Национального института производительности позволит объединить и повысить эффективность работы 65 региональных центров компетенций и станет "своего рода инфраструктурным фундаментом для реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

"Институт станет единым образовательным центром для всех регионов России, где руководители и высшего, и среднего звена смогут пройти обучение наиболее передовым, проверенным на практике технологиям повышения производительности труда. Кроме того, Национальный институт сможет стать базой, где будут накапливаться сведения о наиболее успешном российском опыте внедрения инструментов бережливого производства", - подчеркнул Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области пояснил, что Нижегородская область изучила лучшие негосударственные проекты бизнес-школ и корпоративных университетов и выбрала "два наиболее эффективных ориентира" – бизнес-школу Сколково и корпоративный университет Сбербанка.

Предполагается, что институт будет состоять из учебного корпуса, гостиницы и конгрессно-выставочного центра.

"Уже сегодня идёт активный процесс переговоров с возможными участниками и партнёрами этого проекта. В качестве ключевых партнёров мы, безусловно, видим госкорпорацию "Росатом", Федеральный центр компетенций и ведущие вузы нашего региона", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".