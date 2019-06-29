Последние новости рубрики Происшествия
03 июля 2019 16:51  [28] Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала
03 июля 2019 14:27  [198] Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили
03 июля 2019 13:59  [147] Жители Кстовского района жалуются на мешки со взрывоопасным веществом, которые лежат на улице
03 июля 2019 12:49  [156] До восьми лет может получить молодой человек за ложное минирование Нижегородского кремля
03 июля 2019 11:51  [298] Подрядчик аквапарка на Гагарина скрыл гибель рабочего от переохлаждения
03 июля 2019 09:21  [178] Десять лет получил нижегородец за разбойный налет на ломбард
02 июля 2019 11:56  [383] Уборщица школы в Урене Нижегородской области серьезно пострадала при мытье окон
02 июля 2019 11:26  [187] Более 60 свертков с наркотиками изъяли полицейские у 20-летнего нижегородца в Автозаводском районе
01 июля 2019 17:10  [350] Шокирующие убийства новорожденных: стали известны подробности жизни подозреваемой из Красных Баков
01 июля 2019 11:02  [843] Задержан подозреваемый в жестоком изнасиловании 78-летней женщины в Дзержинске Нижегородской области
Происшествия

Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала

03 июля 2019 16:51  [28] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 3 июля 2019 года.

Сообщение о пожаре поступило в 13:37. В результате, сгорела кровля строения на общей площади 200 кв. м.

В ликвидации последствий пожара приняли участие 52 сотрудника МЧС.

Напомним, в апреле два плавучих дебаркадера сгорели в районе Борского моста.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожары
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph