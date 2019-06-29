Фото:
Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 3 июля 2019 года.
Сообщение о пожаре поступило в 13:37. В результате, сгорела кровля строения на общей площади 200 кв. м.
В ликвидации последствий пожара приняли участие 52 сотрудника МЧС.
Напомним, в апреле два плавучих дебаркадера сгорели в районе Борского моста.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+