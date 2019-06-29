Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Дебаркадер загорелся на набережной Гребного канала в Нижегородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 3 июля 2019 года.

Сообщение о пожаре поступило в 13:37. В результате, сгорела кровля строения на общей площади 200 кв. м.

В ликвидации последствий пожара приняли участие 52 сотрудника МЧС.

Напомним, в апреле два плавучих дебаркадера сгорели в районе Борского моста.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области