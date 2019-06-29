Сергей Кириенко высоко оценил нижегородские пилотные проекты по внедрению бережливых технологий Бизнес

Фото: Юлия Горшкова

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко высоко оценил пилотные проекты по внедрению бережливых технологий в Нижегородской области. Такую информацию он озвучил в своем выступлении на пленарном заседании Всероссийского форума "Производительность 360", который проходит в Нижнем Новгороде.

По словам Сергея Кириенко, должны появиться подобные "пилоты, которые убедят всех сомневающихся, а поначалу сомневаются все". "Приказами невозможно тиражировать, надо убедить людей, продемонстрировать конкретные результаты", - подчеркнул он.

"Принято считать, что масштабное развитие производственных систем началось с "Росатома", но это не так, - пояснил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ. - Впервые результаты производственной системы я увидел на "ГАЗе" в начале 2000-х. Кардинально менять систему заставляла жесткая конкуренция, риски, что если ты этого не сделаешь, то проиграешь. Не зря это началось с автомобилестроения –отрасль попала в жесткую конкуренцию".

По словам Сергея Кириенко, в "Росатоме" внедрение производственной системы активно начали, когда корпорация вышла на глобальный рынок.

"Надо было выиграть конкуренцию. При этом экономить на зарплате невозможно – отрасли нужны квалифицированные кадры. Повышать зарплату и при этом продавать конкурентоспособную продукцию можно только при условии роста производительности труда", - добавил он.

Сергей Кириенко считает, что "лучше всего знают потенциал улучшения люди на рабочих местах". "Правильная система заключается в том, когда минимум 70% предложений по улучшению производительности труда дадут не руководители, а рядовые работники", - пояснил он.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ подчеркнул, что принципиальное значение для успеха внедрения производственных систем также имеет личное активное участие первого руководителя. "Если сам руководитель не горит, сам не ходит по предприятиям и по организациям, ничего не будет. Эта работа не проводится из офиса", - заявил Сергей Кириенко.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сказал, что невозможно повышать зарплаты без роста производительности труда.

"Именно поэтому важно создать условия для этого – такую задачу мы ставим в Нижегородской области", пояснил глава региона.

Как напомнил губернатор, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости".

"Еще в начале 2018 года в Нижегородской области мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили региональный проект "Эффективная губерния", куда вошли несколько сотен нижегородских промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других организаций", - заявил Глеб Никитин.

"Важно понять, что производительность труда - это не про то, как много человек работает. Это про то, как он мало делает ненужной работы. Поэтому повышение производительности - это не про увеличение рабочего времени, а про его высвобождение для реальной работы", - подчеркнул министр экономического развития РФ Максим Орешкин на пленарном заседании форума "Производительность 360".

Он также отметил, что все нацпроекты, которые сейчас реализуются в России, "ведут к повышению производительности труда".

"Повышение качества здравоохранения ведёт к тому, что люди меньше болеют, становятся более активными - это очевидно повышение производительности труда. Инвестиции в образование, повышение квалификации - это новые знания для повышения производительности труда", - пояснил Максим Орешкин.

"Производительность труда, эффективность системы определяется не по самому сильному звену, которое нам во время визитов любят показывать, а по самому слабому, - отметил полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров. - Нужно подтягивать худшие звенья и это даст большой и серьезный эффект. Здесь на форуме обсуждается важность создания такого системного, комплексного подхода к решению проблем".

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.