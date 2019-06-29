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Общество

Светофор на Канавинском мосту станет работать по двум программам

03 июля 2019 17:34  [99] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Светофор на Канавинском мосту станет работать по двум программам. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения города Нижнего Новгорода" (ЦОДД).

Изменения в режим работы светофора на пересечении ул. Керченская - ул. Советская - Канавинский мост внесены с 3 июля.

Теперь у этого объекта с 06:00 до 12:00 увеличено время разрешающего сигнала по направлению ул. Советская - Канавинский мост, а с 12:00 до 06:00 увеличено время выезда с Канавинского моста на ул. Самаркандскую и ул. Советскую.

Данные изменения обусловлены просьбами нижегородцев. Ранее ЦОДД сообщал, что после изменения режима работы светофора при съезде с Канавинского моста на Нижне-Волжскую набережную пропускная способность указанного направления выросла на 15-20%. Также было отмечено улучшение условий движения на Канавинском мосту, в том числе снижение времени проезда и отсутствие очереди транспортных средств на переправе.

Напомним, мэр города Владимир Панов поручил проанализировать работу светофоров Нижнего Новгорода. Оптимизация работы светофорных объектов позволит увеличить пропускную способность улиц.

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