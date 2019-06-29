Летние детские лагеря, не зарегистрированные в официальном реестре, будут штрафовать до 3 млн рублей Общество

Летние детские лагеря, которые не зарегистрированы в официальном реестре, но оказывают услуги по организации детского отдыха, будут штрафовать до 3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба НРО "Единой России", такую информацию озвучил депутат Госдумы Артем Кавинов.

Сейчас в Нижегородской области проходит широкомасштабный мониторинг качества организации детского летнего отдыха, в котором принимают участие депутаты "Единой России".

В рамках региональной недели Артем Кавинов совместно с региональным координатором партийного проекта "Единой России" "Народный контроль" Романом Танчуком посетили три детских лагеря в Варнавинском и Краснобаковском районах Нижегородской области.

Два лагеря труда и отдыха работают в рабочем поселке Красные Баки при общеобразовательных школах, в которых отдыхает порядка 20 ребят от 14 до 17 лет. Лагерь в Варнавинском районе организован на базе детского социально-реабилитационного центра. Он круглосуточного пребывания, рассчитан на 20 мест. Здесь отдыхают дети от 7 до 14 лет. Все три лагеря работают в июне, в июле.

"Это учреждения, которые уже не первый год профессионально занимаются организацией летнего детского отдыха. Они включены в областной реестр лагерей. Сегодня мы в целом посмотрели организацию смены, пообщались с ребятами. Они оценили отдых на твердую пятерку с плюсом. И это лучший результат работы", - рассказал подробности визита Артем Кавинов.

"Когда родители отправляют детей в летний лагерь, они хотят быть уверены, что все под контролем, что их ребенок вернется здоровым и отдохнувшим. Поэтому безопасность должна быть обеспечена со всех сторон: медицинский пункт, пищевой блок, спортивные и игровые площадки - все должно соответствовать строгим требованиям. Обязательно смотрим пожарную безопасность, обработку территории, организацию охраны лагеря. В целом итогами проверки сегодняшних лагерей мы удовлетворены", - отметил координатор проекта "Народный контроль" Роман Танчук.

В целом в эту летнюю кампанию в Варнавинском районе работает 11, в Краснобаковском – 10 детских оздоровительных лагерей.

Артем Кавинов также обратил внимание, что вопросы обеспечения качественного детского отдыха, сохранения детских загородных центров – на особом контроле и в нижней палате российского парламента.

"Сегодня в Госдуме внесен пакет документов, позволяющий законодательно закрепить ведение реестра организаций отдыха и оздоровление детей. Такие реестры ведутся сегодня в каждом регионе. В нашем – 1 159 детских лагерей и баз отдыха. Те, кто не входят в него, не имеют право оказывать услуги для детей. Для организаций, нарушающих закон, будет предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 3 млн рублей. Эти новеллы будут приняты в ближайшее время", - добавил депутат.