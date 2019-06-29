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Культура и отдых

Семейный мотофестиваль в Нижнем Новгороде: концерт солиста Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA

03 июля 2019 18:07  [32] Культура и отдых
Семейный мотофестиваль в Нижнем Новгороде: концерт солиста Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA

Семейный мотофестиваль в Нижнем Новгороде: концерт солиста Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Концерт солиста группы Deep Purple, выставка ретромотоциклов и бои MMA планируются на семейном мотофестивале "Moto family days" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили организаторы на пресс-конференции 3 июля 2019 года.

Фестиваль продлится три дня - с 12 по 14 июля. Основной его площадкой станет Нижневолжская набережная у подножия Чкаловской лестницы, где будут организованы массовые активности для гостей разных возрастов.

"Концепция фестиваля - продемонстрировать дружелюбность байкерского движения, показать возможность семейного отдыха в таком формате и приобщить людей к подобным развлечениям. Все это не так страшно как может показаться", - заявил заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов.

Формат фестиваля объединяет собой мотопробег, мотопарад и городской праздник. "Moto family days" состоится в Нижнем Новгороде впервые. Ранее фестиваль проходил в Ярославле.

Мотопробег стартует 12 июля из Москвы через Владимир в Нижний Новгород. К нему может присоединиться любой желающий на всех участках пути, но по предварительной регистрации.

13 числа состоится мотопарад по маршруту: Нижневолжская набережная - Похвалинский съезд - Малая ямская - метромост - Канавинский мост - Нижневолжская набережная.

В программе фестиваля также мотофристайл, эндуро, ралли, водное шоу на флайбордах, воздушное шоу парашютистов, выступления мастеров воркаута, смешанных единоборств в рамках ММА, стантрайдеров, велосипедистов BMX и скейтеров.

Партнёры фестиваля организуют там площадку с ретромотоциклами времён Великой Отечественной войны.

Также планируются детские зоны.

"Мы показываем детям, что помимо компьютеров и телефонов есть реальная жизнь, спорт. Привлекаем к культуре управления мотоциклом", - пояснил куратор фестиваля, президент мотоклуба "Ночные волки" Андрей Котов.

В рамках музыкальной программы для нижегородцев выступят трибьют группы AC/DC и Queen, рок-группа "Круиз" и солист групп Rainbow и Deep Purple - Joe Lynn Turner.

Фестиваль называется семейным в том числе и потому, что объединяет всех мотоциклистов и любителей мотоспорта из разных городов и стран.

И, как большая семья, участники "Moto family days" сделают приятное хорватскому байкеру Борису Иванчичу, больному боковым амиотрофическим склерозом. Мужчина собирает нашивки мотоклубов. Отправить ему подарок можно будет в рамках социальной акции фестиваля.

Мероприятие пройдёт при поддержке правительства Нижегородской области и Глеба Никитина лично.

Вход бесплатный кроме FAN и VIP зон около сцены.

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