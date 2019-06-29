Глеб Никитин получил награду за лучший региональный центр компетенций Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин получил награду за лучший региональный центр компетенций. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительств области.

Церемония награждения участников, добившихся лучших результатов в реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости", состоялась 3 июля 2019 года в рамках форума "Производительность 360". Награждение проходило по пяти номинациям: "Лидер по темпу роста производительности труда в 2018 году", "Самый активный регион", "Лучший региональный центр компетенций", "Самое активно обучающее предприятие" и "Самое эффективное управление производственными запасами предприятия".

В номинации "Лучший региональный центр компетенций" победила Нижегородская область. Нижегородский региональный центр компетенций стал лидером по совокупности критериев, среди которых доля сотрудников готовых к реализации самостоятельных проектов на предприятиях и охвату участников проекта. Награду главе региона Глебу Никитину вручил заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"Приятно получить награду за наиболее активный региональный центр компетенций. Мы очень благодарны министерству экономического развития РФ и Росатому, с которым вместе создавали и развивали центр компетенций. Без этого сотрудничества результаты и успехи региона не были бы возможны. Уверен, что мы и дальше будем работать в тесной связке", - сказал Глеб Никитин.

"Нижегородская область взяла на себя чуть больше, чем все остальные регионы, и объективно вырвалась вперёд, за что мы благодарны губернатору Глебу Никитину. Но для нас важно создать несколько десятков пилотных образцов. И наша огромная просьба к министерству экономического развития - тиражировать эти практики, сделать это не исключением, не передовым отрядом российской экономики, а хорошим системным подходом", - отметил на церемонии награждения гендиректор ГК "Росатом" Алексей Лихачев.

"В Нижегородской и Самарской областях, а также в целом ряде регионов, которые здесь присутствуют, работа по повышению производительности труда — это, во-первых, системная работа. Во-вторых, это работа по изменению сознания, отношения и культуры. Такая работа начинается с первого руководителя. Губернаторы инвестируют свое время в реализацию нацпроекта. Самое главное, что благодаря повышению производительности регионы получают возможность быстрее изменять жизнь людей. Ничего более важного не существует", - отметил Сергей Кириенко.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.