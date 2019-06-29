Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления Политика

Фото: Юлия Горшкова

3 июля 2019 года на форуме "Производительность 360" подвели итоги работы в группах по направлениям. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о предложениях по внедрению "бережливых технологий" в государственное управление.

"Необходимо выстраивать вертикаль внедрения "бережливых технологий" в госуправление, а это значит, что нам нужен федеральный проект. Мы договорились оперативно работать над паспортом такого проекта и к осени сделать соответствующие предложения", - отметил Глеб Никитин. "Необходимо формировать стандарты лучших решений и тиражировать их. Это предполагает научное обеспечение, поэтому мы все согласились, что нам нужен методический образовательный центр и университеты производительности труда. Полученные образцы должны включать в себя не только механизмы, но и выработку необходимой культуры участниками процессов", - добавил глава региона.

Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления.

"Это был бы абсолютно добровольный клуб по обмену опытом среди губернаторов, потому что главы регионов должны быть лично вовлечены в процесс. Часть губернаторов уже активно поддержали эту идею. Будем предлагать и остальным", - сказал губернатор.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.