Двое погибли, двое ранены: машина опрокинулась в кювет в Городецком районе Происшествия

Два человека погибли, еще двое ранены в результате ДТП, которое произошло в Городецком районе 3 июля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в 21:00 автомобиль Volkswagen с белорусскими номерами опрокинулся в кювет на 24 км дороги Городец – Ковернино. Водитель не справился с управлением.

В результате погибла 32-летняя женщина. Позднее в больнице скончался водитель автомобиля. Его личность к настоящему времени не установлена. Отмечается, что на вид мужчине 35-40 лет.

В машине находились еще двое – мужчина 1984 г.р. и женщина 1985 г.р. Оба госпитализированы с диагнозами: сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.