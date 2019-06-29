Общественная палата Нижнего Новгорода начала прием заявок от кандидатов в новый созыв Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Общественная палата Нижнего Новгорода начала прием заявок от кандидатов в новый созыв. Документы принимаются до 2 августа 2019 года, сообщили в пресс-службе Гордумы.

По новому положению, Общественная палата, избираемая на три года, будет состоять из 30 членов, 1/3 из которых будет утверждаться решением городской Думы, 1/3 — правовым актом главы города и 1/3 — членами Общественной палаты, утвержденными ранее Думой и мэром.

Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, созданные в форме общественных организаций. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты не допускаются некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава; политические партии; некоммерческие организации, признанные экстремистскими.

Прием предложений о выдвижении кандидатов в состав палаты осуществляется с 4 июля по 2 августа.

Необходимы следующие документы:

1. Копия решения коллегиального органа некоммерческой организации, выдвигающей кандидата в члены Общественной палаты, обладающего соответствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставом этой некоммерческой организации, а при отсутствии коллегиального органа - решения иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставом этой некоммерческой организации правом выступать от имени этой некоммерческой организации о выдвижении кандидата в члены Общественной палаты.

2. Сведения о возрасте, гражданстве, месте жительства, об отсутствии неснятых или непогашенных судимостей, о профессиональной и общественной деятельности кандидата в члены Общественной палаты на основании документов, подтверждающих осуществление такой деятельности.

3. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, – кандидата в члены Общественной палаты.

4. Заявление кандидата в члены Общественной палаты о согласии на утверждение его членом Общественной палаты.

5. Краткая информация о деятельности некоммерческой организации.

6. Копия устава некоммерческой организации.

7. Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за тридцать календарных дней до дня ее представления.

8. Согласие кандидата в члены Общественной палаты на обработку его персональных данных.

Напомним, во время работы I созыва Общественная палата Нижнего Новгорода уже обновляла свой состав.