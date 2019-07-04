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Общество

Суд запретил парковаться у нижегородского зоопарка "Лимпопо" по иску МРСК

04 июля 2019 11:43  [87] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Арбитражный суд Нижегородской области запретил парковку автомобилей у нижегородского зоопарка "Лимпопо" по иску ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Об этом сообщается в группе зоопарка в социальной сети ВКонтакте.

Они пояснили, что автостоянка зоопарка закрыта решением суда в связи с тем, что там расположены опоры ЛЭП.

"Нам поступает множество писем и звонков - зачастую гости приезжают издалека на собственных автомобилях. Пока мы не знаем, как решить проблему, и предлагаем гостям ставить автомобиль на дороге или на стоянке возле ФОК (но он находится в отдалении)", - говорится в сообщении.

Согласно информации на сайте арбитражного суда Нижегородской области, ПАО "МРСК Центра и Приволжья" действительно выступило с иском в отношении ООО "Лимпопо". Энергетики потребовали установить ограждения (столбики с цепочками), которые препятствовали бы автолюбителям размещать и парковать автомобили в охранных зонах воздушных линий электропередачи.

После того как представители зоопарка обратили внимание суда на то, что площадка автостоянки заасфальтирована, "МРСК Центра и Приволжья" заявило, что оно не против нахождения там асфальтового покрытия. Компании стало удобно подъезжать на специализированных транспортных средствах к воздушным линиям электропередач 110 кВ для их обслуживания и ремонта.

Администрация Нижнего Новгорода просила отказать в иске МРСК. Тем не менее суд его удовлетворил в полном объеме. Суд пришел к выводу, что зоопарк положил асфальт на этом участке в нарушение законодательства, подвергнув посетителей опасностей.

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