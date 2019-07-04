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Культура и отдых

Международный фестиваль лоскутного шитья и вязания пройдет в Нижнем Новгороде 5-7 июля

04 июля 2019 11:53  [103] Культура и отдых

Международный фестиваль лоскутного шитья и вязания "ВолгаКвилт и Книт 2019" пройдет в Нижнем Новгороде с 5 по 7 июля. Об этом сообщили в департаменте развития туризма и НХП Нижегородской области.

Фестиваль знаменит современной подачей техники лоскутного шитья и использованием новых технологий. Особенностью фестиваля станет презентация самого большого лоскутного одеяла в мире с видом собора Александра Невского.

В фестивале примут участия мастера из России, Казахстана, Польши и Швеции, которые представят новый взгляд на рукоделия из лоскута. Мастера приготовили 3000 квадратных метров выставочных работ. Лоскутное шитье в современном стиле можно будет увидеть в разных аспектах – интерьере, одежде, аксессуарах и даже в музыке.

Также пройдет показ модных коллекций одежды, в том числе вязаные изделия. Получить полезные советы по рукоделию от мастеров и вдохновиться идеями можно будет в открытой студии. Для детей проведут мастер-классы, где с раннего возраста научат шить и вязать.

Официальное открытие состоится 5 июля в 12:00 в здании бывшего пресс-центра внутри стадиона (ул. Должанская, 2А, к.1).

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