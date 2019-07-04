Стоит ли верить гаданиям?

Практически каждый человек в тот или иной момент жизни хотел бы узнать будущее. Одни просто страдают от любопытства, а другие пытаются что-то делать: взывать к высшим силам или гадать при помощи подручных средств. Некоторые индивидуумы и вовсе обращаются к магам и экстрасенсам. Гадания онлайн также выбирают многие. Такой формат приобретает популярность, поскольку можно сэкономить время и попробовать получить ответы на свои вопросы.

Стоит ли верить гаданиям? Это вопрос сложный или риторический. На него непросто найти ответ, который устроит большинство. Некоторым людям проще жить, когда решение за них принимает случай. Они искренне верят в предсказания и стараются идти по тому пути, который им был предначертан. Отчасти - это попытка сбежать от ответственности за собственную жизнь. Однако вряд ли можно исключить тот факт, что некоторые предсказания действительно сбываются Сложно понять, действительно ли речь идёт о некоторой «магии» или самовнушении. Очень непросто определить эту тонкую грань.

Часто бывает так, что гадалки и предсказатели просто являются хорошими психологами и физиогномистами. Они способны тонко чувствовать настроения своего клиентами и за общими фразами рассмотреть более глубокую картинку. Они действительно способны дать дельный совет или предупредить о каких-то вещах. Однако так до конца и не понятно, работают они на базе науки или всё же обладают некоторыми сверхспособностями.

Некоторым людям проще жить, культивируя в себе веру в паранормальное. Им так легче воспринимать действительность. Однако даже если потусторонний мир и существует, то это не значит, что нет нужды попытаться решать насущные проблемы в режиме «здесь и сейчас». Стоит сказать, что гадалки обычно поступают мудро. Они предоставляют человеку несколько вариантов событий и оставляют право выбора за ним. Однако часто гадалки своими речами программируют человека на определённые действия и поступки либо формируют в его голове определённые страхи.

Верить в гадания или нет – это выбор каждого. Главное, чтобы личные убеждения не отражались на жизни в негативном ключе. Прежде чем инициировать диалог с гадалкой, попытайтесь самостоятельно найти ответ на поставленный вопрос.

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