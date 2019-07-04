Ключевые критерии выбора мужской парки

Парка – это куртка с мехом, которая приобрела в рамках современности небывалую популярность. Она универсальная и выглядит стильно. Производители активно поставляют на рынок всё новые и новые изделия. Именно поэтому бывает сложно определиться с личными предпочтениями и подобрать оптимальный вариант. С актуальными предложениями рынка ознакомит ссылка https://kurto4ka.ru/catalog/muzhskiye/parki. Цены здесь приятные, а условия сотрудничества – выгодные. В рамках представленной точки продаж можно приобрести модели на базе утеплителя из натуральной верблюжьей шерсти. Такие парки лёгкие, дышащие и очень тёплые. Мембранная ткань способствует тому, что влага не проникает внутрь, при этом отводит излишки тепла и пара.

С чего начать поиск идеальной мужской парки? Прежде необходимо понять, какой стиль предпочтителен: спортивный или классический. Обязательно нужно поинтересоваться, из какого материала изготовлена парка. В процессе выбора желательно обратить внимание на комплекцию будущего владельца куртки, его стиль одежды и регион эксплуатации. Парки могут быть утеплёнными либо демисезонными. Обычно зимние куртки оснащены подкладкой.

Если капюшон отделан мехом, то это плюс. Однако желательно, чтобы он снимался. Манжеты рукавов должны прилегать плотно. Наличие шнурка у основания – это преимущество. Так получится максимально сохранить тепло.

Парка должна прилегать к телу, но при этом не сковывать движений. Наличие функциональных карманов в большом количестве приветствуется. Ткань не должна мяться или пропускать влагу. Вопросу влагонепроницаемости стоит уделить особое внимание. Грязеотталкивающие характеристики также лишними не будут. Парки в их классическом понимании принято создавать из нейлона либо хлопка, пропитанного специальными веществами. Такая вещь будет способна защитить своего обладателя от непогоды и обеспечить ему должный комфорт. Наличие капюшона обязательно.

Парки могут быть короткими или удлинёнными. Последний вариант оптимален для условий экстремальных холодов, длительных прогулок, охоты, рыбалки и прочего актива.

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