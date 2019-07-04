Инфекция у ребенка и нарушения питания. Суд закрыл нижегородский центр "Умная кроха"

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Суд приостановил деятельность нижегородского Центра "Умная кроха" (ул. Новая, д.32), который осуществляет деятельность по присмотру, уходу и развитию детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
В ведомство поступила информация о том, что в этом центре зарегистрирован случай инфекционного заболевания у ребенка. Специалисты Роспотребнадзора проверили Центр и выявили там множественные нарушения.
Нарушения касались организации питания. В частности, сотрудники Центра использовали продукты, которыми нельзя кормить детей. Также использовались продукты без сопроводительных документов, подтверждающих, что продукты качественны и безопасны.
Кроме того, в Центре не соблюдается режим мытья столовой посуды.
В связи с этим в отношении руководителей Центра возбуждено дело об административной ответственности, а суд закрыл организацию на 60 суток.
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