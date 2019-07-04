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Общество

Инфекция у ребенка и нарушения питания. Суд закрыл нижегородский центр "Умная кроха"

04 июля 2019 12:45  [110] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность нижегородского Центра "Умная кроха" (ул. Новая, д.32), который осуществляет деятельность по присмотру, уходу и развитию детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомство поступила информация о том, что в этом центре зарегистрирован случай инфекционного заболевания у ребенка. Специалисты Роспотребнадзора проверили Центр и выявили там множественные нарушения.

Нарушения касались организации питания. В частности, сотрудники Центра использовали продукты, которыми нельзя кормить детей. Также использовались продукты без сопроводительных документов, подтверждающих, что продукты качественны и безопасны.

Кроме того, в Центре не соблюдается режим мытья столовой посуды.

В связи с этим в отношении руководителей Центра возбуждено дело об административной ответственности, а суд закрыл организацию на 60 суток.

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