Инфекция у ребенка и нарушения питания. Суд закрыл нижегородский центр "Умная кроха" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приостановил деятельность нижегородского Центра "Умная кроха" (ул. Новая, д.32), который осуществляет деятельность по присмотру, уходу и развитию детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.

В ведомство поступила информация о том, что в этом центре зарегистрирован случай инфекционного заболевания у ребенка. Специалисты Роспотребнадзора проверили Центр и выявили там множественные нарушения.

Нарушения касались организации питания. В частности, сотрудники Центра использовали продукты, которыми нельзя кормить детей. Также использовались продукты без сопроводительных документов, подтверждающих, что продукты качественны и безопасны.

Кроме того, в Центре не соблюдается режим мытья столовой посуды.

В связи с этим в отношении руководителей Центра возбуждено дело об административной ответственности, а суд закрыл организацию на 60 суток.