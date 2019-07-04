Губернаторы 14 областей оценили результаты внедрения бережливого производства на "Красном Сормове" Экономика

В рамках второго федерального форума "Производительность 360" на заводе "Красное Сормово" для участников прошла презентация результатов внедрения инструментов производственной системы (ПС).

Проектная рабочая группа по оптимизации производства ПАО "Красное Сормово" во главе с генеральным директором предприятия Михаилом Першиным поделилась с участниками форума, в числе которых были руководители Самарской, Владимирской, Оренбургской, Ивановской, Ростовской и других областей, своим опытом и результатами внедрения бережливых технологий.