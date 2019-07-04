Десять объектов благоустроят в Выксе в 2019 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" Общество

Восемь дворов и два общественных пространства: Комсомольскую площадь и Лесопосадку благоустроят в Выксе в 2019 году в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов направлено 80 млн рублей.

"Создание комфортной городской среды - одна из задач, которая прописана в Стратегии развития Нижегородской области. И по благоустройству территорий у нас обширные планы. До 2024 года мы планируем привести в порядок около 6 тысяч дворов и около 600 общественных площадок. Конечно, на всех этапах подготовки проекта мы привлекаем жителей. Они также могут принять участие и в контроле за качеством выполнения работ", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проект благоустройства Комсомольской площади, как отметили в администрации Выксы, учитывает интересы всех жителей города. Здесь будут созданы зоны для отдыха молодежи и пожилых людей. Появится большая клумба. Будут созданы пешеходные дорожки. Установлены лавочки, урны и современное освещение. Также будет перенесена парковка автомобилей.

В Лесопосадке в рамках благоустройства появятся детские и спортивные площадки, велодорожка и площадка для выгула собак. Пешеходные дорожки выложат брусчаткой, установят фонари и лавочки. Прорабатывается возможность создания на территории общественного пространства подвесного веревочного городка.

Также оба общественных пространства будут оборудованы бесплатными зонами Wi-Fi.

"Мы много раз собирались и обсуждали с жителями – что именно они ходят увидеть в рамках благоустройства. И в проектах мы максимально учли пожелания всех слоев населения. И самое главное – благоустройство, особенно в Лесопосадке, мы вписываем в существующий ландшафт. То есть деревья вырубаться не будут", - рассказал глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков.

Всего в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Нижегородской области в 2019 году планируется благоустроить 95 общественных пространств и 348 дворов. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено больше 1,5 млрд рублей.

Напомним, губернатор Глеб Никитин отметил, что проект по формированию комфортной городской среды имеет огромное значение для региона. По его словам, он позволил качественно изменить подход к благоустройству и созданию новых общественных пространств.

Ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда" является повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве.