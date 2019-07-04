"Нижний Новгород является одним из крупнейших речных портов страны", - Евгений Лебедев Общество

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работников морского и речного флота, который отмечается ежегодно в первое воскресенье июля.



"Для нижегородцев этот день имеет особое значение. Наш город расположен на слиянии двух великих рек, поэтому Нижний Новгород является одним из крупнейших речных портов страны, а Судоходная компания "Волжское пароходство" – одна из крупнейших судоходных компаний России, ведущая свою историю с 1843 года.

Нижний Новгород по праву считается и "кузницей кадров". Нижегородское речное училище имени И.П. Кулибина и Волжский государственный университет водного транспорта многие десятилетия выпускают квалифицированных специалистов для вашей отрасли.

В день профессионального праздника – слова благодарности всем, кто связал свою жизнь с морским и речным флотом, всем специалистам от которых зависит слаженная работа водного транспорта, оперативность перевозок пассажиров и грузов, расширение связей между регионами, обеспечение продвижения российских товаров на мировой рынок, развитие международной торговли и туризма", - отмечается в поздравлении.