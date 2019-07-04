ООО "Инженерное дело" обследует акваторию Волги в районе Бурнаковской низины за 16 млн рублей Общество

Фото: Андрей Абрамов

ООО "Инженерное дело" обследует акваторию нижегородской Бурнаковской низины за 16 млн рублей. Как сообщается на сайте госзакупок, организация признана победителем аукциона на научно-исследовательские работы. Специалисты составят карту загрязнений и план рекультивации.

Заказчиком выступает Институт водных проблем РАН.

Специалисты займутся оценкой низины по целому ряду параметров. Речь идет о вычислении объема и массы загрязняющих веществ, а также классов их опасности. Кроме того, нужно будет определить объем загрязненных компонентов флоры, площади территорий и акваторий, на которых расположены вредные элементы, категории и виды разрешенного использования этих земель.

Выполнить работы необходимо в срок до 5 декабря этого года.

Помимо этого, следует вычислить возможность возникновения экологических рисков, уровни и объемы негативного воздействия на окружающую среду в зависимости от превышения установленных нормативов содержания загрязняющих веществ.

Эксперты также подсчитают количество населения, проживающего на территории, окружающая среда которой испытывает негативное воздействие из-за загрязнения Бурнаковской низины и число тех, кому такое воздействие угрожает.

После этого, подрядчик подготовит предложения по мероприятиям, уменьшающим, смягчающим или же предотвращающим негативные воздействия.

Помимо этого, надо будет разработать мероприятия по очистке сточных и ливневых вод, оценке рисков загрязнения воды и донных отложений Волги, в том числе радионуклидами, оценке рисков деградации биоты водных экосистем, реализации расширенной программы мониторинга параметров качества воды, донных отложений и водных экосистем акватории Волги в районе Бурнаковской низины.

Также следует вычислить возможность утилизации загрязненных донных отложений и, при необходимости, биоремедиации.

В апреле этого года "Институт водных проблем Российской академии наук" уже начал обследовать Бурнаковскую низину. Эти данные станут основой проекта по рекультивации загрязнения реки.

СПРАВКА:

Источником загрязнения нефтепродуктами Волги, помимо стационарных точек сброса сточных вод, является территория Бурнаковской низины. В результате хозяйственной деятельности, которая велась здесь с 1882 года, подземные горизонты оказались загрязнены нефтепродуктами. Согласно гидрогеологическим заключениям 1975 и 1989 годов, на территории Сормовской нефтебазы и Бурнаковской низины загрязнение грунтов нефтепродуктами носит локальный характер. Нефтепродукты местами проникают на глубину более 6 м. Водоносные горизонты, в которые через песчаный грунт проникают поверхностные загрязнения, имеют прямую связь с Волгой.