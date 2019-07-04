Нижегородское производство керамической плитки "Юникерамикс" за 5 млрд рублей начнет работу в 2022 году

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ООО "Юникерамикс" планирует ввести в эксплуатацию производство керамической плитки в Дзержинске в 2022 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона.
Мощность предприятия составит 25 млн кв. метров керамической плитки в год. Инвестиции в проект оцениваются в 5 млрд рублей.
Как пояснили в министерстве, компания во II квартале оформила права на земельный участок, который ей предоставил нижегородский инвестиционный совет в декабре 2014 года. Тогда сообщалось, что площадь земельного участка составит 30 га.
В ведомстве добавили, что в настоящее время "Юникерамикс" разрабатывает проектную документацию производства.
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